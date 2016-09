A Polícia Militar da Bahia forma 254 policiais militares no Curso Especial de Formação de Sargentos na Bahia, nesta quarta-feira (28), em cinco solenidades no estado.

Na capital baiana o evento acontece às 10h, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), no Alto de Ondina, onde serão formados 22 sargentos.

No interior do estado as solenidades acontecem em Feira de Santana, com 50 formandos; 62 em Ilhéus, Juazeiro com 79 militares e 41 sargentos em Vitória da Conquista.