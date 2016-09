Mulher obesa, em situação de vulnerabilidade social, recebe acompanhamento do município

A cearense Helena de Marilac Gomes de Moura, 33, mora há dois anos em Feira de Santana e sofre de um grave problema: a obesidade. Na manhã desta terça-feira, 27, uma equipe de saúde da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social foi até a residência dela para avaliar a situação da mesma e prestar os atendimentos e encaminhamentos necessários.

Helena recebeu a visita de assistentes sociais, enfermeiras, psicóloga, agente comunitária e ainda de entrevistadoras do Bolsa Família. A equipe se certificou que a moradora já recebia acompanhamento da Secretaria Municipal de Saúde. Ela morava no bairro Jussara, onde era assistida por profissionais do posto de saúde do bairro, onde inclusive recebia remédios antidepressivos e de pressão.

Há 2 meses, ela se mudou para o Feira X, onde também já é acompanhada pela unidade de saúde do local. Uma agente comunitária de saúde do bairro constatou a situação de vulnerabilidade social em que Helena vivia, e logo encaminhou para o posto médico, que prontamente enviou uma enfermeira e uma assistente social, e, em seguida, um médico.

Sofrendo de problemas como obesidade, ansiedade e depressão, Helena vem tentando emagrecer para fazer uma cirurgia bariátrica. Ela já chegou a pesar 260 quilos, hoje tem 205, e precisa perder 15 kg para realizar o procedimento, que já está garantido pelo Hospital da Bahia, em Salvador. Para visitas periódicas à instituição, a paciente vai quinzenalmente ao hospital. O transporte da mesma, junto com acompanhante, é feito por um carro da Secretaria Municipal de Saúde, através do TFD – Transporte Fora Domicílio.

A cearense teve o seu cadastro do Bolsa Família atualizado. Nos registros, a equipe da Sedeso constatou que o endereço de Helena ainda era o de Fortaleza, e não o de Feira. Com a atualização do mesmo, ela passará a receber o benefício, que poderá ajudar na manutenção da sua dieta, além de outras despesas.

A psicóloga do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Luciana Costa, ressalta a importância de um acompanhamento psicológico em uma situação deste tipo. Segundo ela, por sofrer de ansiedade, Helena come mais, e ao comer mais, ela se sente insatisfeita com o seu corpo, o que gera depressão. “É uma cadeia de problemas que deve ser assistida pela saúde, e isso nós já estamos fazendo”, informou.