Segundo o Ibope, nada mudou e Ronaldo está eleito

A TV Subaé divulgou na noite deste sábado (01) a terceira e última pesquisa eleitoral para a prefeitura de Feira de Santana. Os números não dão qualquer esperança aos adversários de José Ronaldo, que “caiu” de 70 para 69% das intenções de voto.

Estas intenções de voto sequer se movimentaram durante todo o tempo de campanha. O pouco que mudou, mudou a favor do prefeito candidato à reeleição.

Zé Neto permanece em segundo e Jhonatas em terceiro, sem mudanças de percentual.

Jairo Carneiro caiu, dentro da margem de erro e Ângelo Almeida conseguiu a façanha de aparecer com intenção de voto menor que Leonardo Pedreira, que nem sequer fez campanha no horário de rádio e televisão.

A pesquisa trouxe também o percentual de votos válidos, descontando os brancos e nulos. Se as urnas confirmarem os números do Ibope, José Ronaldo terá amanhã a maior vitória entre todas as eleições que disputou em Feira de Santana. Até aqui a maior vitória do candidato do DEM foi em 2004, quando disputou a primeira reeleição e ficou com 68,5% dos votos válidos.

Veja os números: