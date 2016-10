Bahia recebe novos profissionais do programa Mais Médicos

Trinta e oito novos profissionais cubanos intercambistas do programa Mais Médicos para o Brasil chegaram, na última segunda-feira (3), na Base Aérea de Salvador, para atuar em 30 municípios baianos. Estes médicos são os cooperados de reposição para as cidades em que os profissionais solicitaram fim de missão ou não retornaram do recesso por algum motivo. Após a chegada, eles foram encaminhados para o Hotel da Marinha, na Barra e, nesta terça-feira (4), já seguem para os municípios onde substituirão os outros médicos que se desligaram do projeto.

Para o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, a expansão e democratização no acesso à saúde são marcas do Mais Médicos. “Antes desse programa, nós tínhamos dificuldade para levar a assistência médica aos rincões mais distantes do interior, inclusive em comunidades indígenas. A partir de então, temos a possibilidade de garantir a presença de um médico durante a maior parte do dia e da semana em diversos municípios”.

A médica Yudeisy Morales Gibert é uma das profissionais que começará a atuar na Bahia. Ela integrará uma equipe de saúde da família do município de Medeiros Neto, no extremo sul baiano. A médica explica que, além das consultas, pretende promover diversos trabalhos na comunidade em que atenderá, a exemplo de palestras informativas. “Quero contribuir para melhorar a qualidade de vida da população da localidade onde irei trabalhar”, afirmou Yudeisy, que disse estar ansiosa pelo início das atividades.

Em julho de 2013, quando o Programa Mais Médicos foi lançado pelo Governo Federal com apoio da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), a cobertura da Atenção Básica na Bahia era de cerca de 60%. Três anos após o início do programa, o atendimento de Saúde da Família já chega a cerca de 72% dos baianos, que contam com 3.353 Equipes de Saúde da Família (ESF).

Os municípios que receberão os novos profissionais são: Adustina, Andorinha, Aporá, Barra da Estiva, Cairu, Canarana, Cardeal da Silva, Castro Alves, Central, Cícero Dantas, Coronel João Sá, Dias d'Ávila, Feira de Santana, Itaguaçu da Bahia, Itiuba, Jacobina, Macajuba, Maracás, Medeiros Neto, Miguel Calmon, Morro do Chapéu, Nova Canaã, Novo Triunfo, Oliveira dos Brejinhos, Quijingue, Remanso, São Desidério, Teixeira de Freitas, Teolândia e Tucano.