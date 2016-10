Fundação Hospitalar prevê atendimento de 4 mil mulheres durante o Outubro Rosa

Foi aberto, na manhã desta quarta-feira, 5, o Outubro Rosa, no Hospital Inácia Pinto dos Santos, o Hospital da Mulher. Com o tema “Super luta contra o câncer de mama”, a instituição promoverá, durante todo o mês, ações que contemplem o público feminino.

A presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, Gilberte Lucas, destacou a importância do movimento. Segundo ela, todo ano a campanha atrai muitas mulheres que, por muitas vezes, esquecem de realizar exames de rotina. “Nós agendaremos e faremos os exames até quando houver demanda, independendo do mês”, afirma.

Os números constatam o sucesso da campanha. Segundo Gilberte, durante o mês de outubro o número de mamografias realizadas aumenta em 60% no mês, já que são feitas cerca de 80 por dia, no Centro Municipal de Diagnóstico e Imagem.

Já o número de preventivos aumenta para 100 diários, e são realizados no Centro Municipal de Prevenção ao Câncer. A expectativa é de que sejam atendidas de 3 a 4 mil pacientes no período do Outubro Rosa nas três unidades.

Serão promovidas diversas palestras, oficinas, além de diálogos e sensibilizações com pacientes, tanto no Hospital da Mulher, quanto no CMDI e CMPC. A campanha tem como objetivo alertar e prevenir mulheres acerca do câncer de mama e de colo do útero.

Confira a programação da Fundação Hospitalar para o mês de outubro:

06/10/16 – Aulão Rosa

Onde: Auditório do Hospital da Mulher

10/10/16 – Café da manhã com palestra

Tema: Prevenção ao câncer de mama e colo do útero

Onde: CMPC

De 11/10 à 20/10/2016 – Cadastramento para realização de preventivo e mamografia para mulheres que não realizaram os exames este ano ainda

Onde: CMPC

21/10/16 – Encerramento com atividades educativas, aferição de pressão e orientação sobre autoexame de mama.

Onde: Estacionamento do Hospital da Mulher