Feira de Santana inaugura hospital com investimento de R$ 5 milhões

Para 49% da população de Feira de Santana a saúde é o principal problema do município, de acordo com a última pesquisa Ibope, divulgada no mês de agosto. Este foi um dos motivos que levou o Sistema Hapvida a investir mais de R$ 5 milhões na construção do Hospital Francisca de Sande, que será inaugurado hoje, às 9h. De acordo com Cláudio de Simone, superintendente de Integração e Novos Projetos do Hapvida, o hospital chega para atender as principais necessidades da região nas instalações do antigo Instituto de Oncologia da Bahia (ION). “Contamos com uma estrutura moderna, de qualidade, que foi desenhada para ser um hospital moderno e acolhedor”, afirma sobre a unidade que emprega mais de 100 colaboradores diretos.

Com atendimento de urgência e emergência 24 horas, clínica médica e pediatria, e leitos de internação e cirúrgicos, a unidade hospitalar é a primeira da operadora no município e a segunda do sistema no estado. De acordo com uma análise feita pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), utilizando dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), do Ministério da Saúde, em maio deste ano, a Bahia era o quarto estado do país e o primeiro do Nordeste com maior perda de leitos de internação, entre os anos de 2010 e 2015. Os leitos cirúrgicos, especificamente, passaram de 6.064 unidades, em 2010, para 5.382, em 2015.