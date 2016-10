Sala de Espera sobre prevenção ao câncer de mama na UBS Baraúnas, na segunda

O câncer de mama é uma das doenças que mais afeta as mulheres. Alertar e educar sobre a importância do auto exame é fundamental para o auto cuidado desse público. Com essa preocupação, a Secretaria Municipal de Saúde realizará através da UBS Baraúnas uma sala de espera para a comunidade, na próxima segunda-feira, 10.

A ação iniciará às 8h na unidade e faz parte da programação do movimento "Outubro Rosa". O objetivo é que as pacientes entendam que o exame de mamografia é fundamental para o diagnóstico e prevenção da doença. Outras unidades também estarão intensificando os serviços nesta segunda. A Unidade de Saúde da Família Gabriela I irá promover um mutirão de preventivo a partir das 14h.