Campanha Outubro Rosa é lançada em Feira de Santana

Com o foco principal na prevenção ao câncer de mama, foi lançada oficialmente a campanha do Outubro Rosa nesta segunda-feira, no auditório João Batista de Cerqueira, da Secretaria Municipal de Saúde. Com palestras e atividades variadas, a programação foi voltada para os profissionais de saúde atuantes no município.

A campanha já está em atividade em todas as unidades de saúde de Feira de Santana desde o início do mês. O objetivo principal é agendar mamografias para mulheres que têm entre 50 e 69 anos. Com este exame é possível detectar anormalidades e assim, através de outros diagnósticos, começar o tratamento o quanto antes.

O evento contou com a palestra de Ramiro Martins, cirurgião oncológico, que falou sobre câncer e formas de prevenção, de forma abrangente. Depois, foi a vez da nutricionista Letícia Bezerra dar dicas de alimentação. Por fim, foram realizadas atividades físicas com o educador Genival Silva.

A secretária Denise Mascarenhas explica que, dependendo do resultado da mamografia, as pacientes devem realizar então exames como ultrassom mamário, biópsia, entre outros. “A mulher que apresentar algum problema na mamografia receberá orientações e será acompanhada pela sua unidade de saúde para que o tratamento seja o mais rápido possível”, ressalta.

A médica de referência de Atenção a Saúde da Mulher, Rita Rios, ressaltou a importância do autoexame antes de qualquer coisa. Em seguida vem o exame clínico, que pode ser realizado por enfermeiros ou médicos. Depois disso vem a mamografia, que tem como função diagnosticar o câncer de mama. Esta sequência é essencial para o rastreamento e combate efetivo da doença em mulheres.

As mulheres que desejam fazer a mamografia devem se dirigir até a unidade de saúde do seu bairro e solicitar o exame. Após isso, as mesmas devem se encaminhar ao CMDI, CEPARH ou ao Hospital Dom Pedro de Alcântara. Para pedir a requisição é preciso que a paciente esteja munida do cartão do SUS e RG.