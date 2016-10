Meninos serão vacinados contra o HPV a partir de 2017, diz Ministério da Saúde

A partir de janeiro de 2017, segundo anúncio feito nesta terça-feira (11) pelo Ministério da Saúde, a vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) HPV será estendida para os meninos. A vacina, que protege principalmente contra o câncer de colo do útero, já faz parte do Programa Nacional de Imunizações desde 2014 e é indicada para meninas de 9 a 13 anos. Agora, com a medida, meninos de 12 a 13 anos também poderão receber a vacina.

A faixa etária, segundo o Ministério, será ampliada gradualmente até 2020, quando a vacina estará disponível para meninos de 9 a 13 anos. A vacina é aplicada em duas doses, com intervalo de seis meses. A explicação do Ministério para incluir os meninos é que estudos indicam que com os meninos podem ser transmissores da doença o fato colabora com a diminuição do câncer de colo do útero e vulva das mulheres.

A vacina também protege contra câncer de pênis, garganta, ânus e verrugas genitais, problemas também relacionados ao vírus. Outra mudança é que, a partir de 2017, a vacinação também será estendida para meninas que chegaram aos 14 anos sem a vacina e homens que vivem com HIV entre 9 e 26 anos. Antes, só as mulheres com HIV desta faixa etária podiam se vacinar gratuitamente. No caso desse público, o esquema vacinal é de 3 doses.