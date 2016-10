Uefs promove campanha de doação de sangue

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) promove nos dias 25 e 26 de outubro a 22ª Campanha de Doação Voluntária de Sangue cujo tema este ano é “Quem doa sangue, faz florescer a esperança no coração de quem precisa!". Uma unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) será posicionada em frente ao Auditório Central do campus universitário, de 8 às 16h.

A ação, aberta à comunidade acadêmica e ao público externo, é organizada pelo Programa de Doação Voluntária de Sangue da Uefs, com a participação da equipe da unidade de coleta e transfusão de sangue da Fundação Hemoba/Feira de Santana, e em parceria com a Gerência de Recursos Humanos (GRH) e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau (Sintest). No dia também serão realizados cadastros de doadores de medula óssea.

Para ser um doador é preciso ser saudável, ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos precisam de autorização do responsável legal, pesar mais de 50kg, não estar em jejum, não ter ingerido alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e portar documento original com foto, emitido por órgão oficial.

O Programa de Doação Voluntária de Sangue da Uefs foi implantado em 1994 e tem como objetivos exercitar atos de solidariedade e cidadania, contribuir com o sistema de saúde e promover educação sanitária na comunidade acadêmica. O programa é coordenado pela professora Lara Rios.

Outras informações através do telefone 75 3161-8354 ou pdvs.uefs@gmail.com.