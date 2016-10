Jornada promove capacitação de odontólogos em Feira

Foi iniciada na manhã desta segunda-feira, 24, a I Jornada Interinstitucional em Odontologia de Feira de Santana. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Conselho Regional de Odontologia da Bahia e a Unef, contemplou profissionais e estudantes da área.

Com o tema “Construindo sorrisos”, a I JIOFS tem como objetivo atualizar os odontólogos acerca de temas específicos, como dor e atendimento a pacientes de diversos segmentos, como o oncológico.

O primeiro dia do evento contou com a palestra de Evaldo Rodrigues, dentista da rede municipal e professor de odontologia da Uefs. Falando sobre dor endodôntica, ele atraiu a atração dos presentes através de explicações acerca do assunto. “Um bom profissional deve estar atento às novidades da sua área, e falar sobre dor nunca é demais”, garante Rodrigues.

O apoiador da divisão odontológica da SMS e professor da Unef, Laerte Barreto, ressaltou a importância de eventos de atualização. Para ele, a estrutura da I JIOFS motiva os participantes. Ele explica que o primeiro dia dá uma maior ênfase na parte acadêmica, enquanto o segundo traz também momentos de descontração com palestra sobre o uso da hipnose.

Na terça-feira, 25, segundo e último dia da I JIOFS, serão abordados conteúdos como aspectos legais do atendimento odontológico e odontologia hospitalar, além de uma palestra sobre o uso da hipnose. O evento será encerrado com música, coquetel festivo e sorteio de brindes.