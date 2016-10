HEC faz campanha de doação de cabelo para crianças com câncer

O Grupo de Humanização do Hospital Estadual da Criança (HEC) lançou, na sexta-feira (21), uma campanha intitulada “Mostre a força dos seus cabelos – doe para quem precisa”. O objetivo é ajudar crianças internadas e em tratamento no setor de Oncologia da unidade hospitalar.

Conforme Gilmara Lopes, assistente social e presidente do Grupo de Humanização, o objetivo da campanha é arrecadar cabelos com medidas acima de 30 cm. “Esses cabelos vão ajudar na confecção de perucas que serão distribuídas para as diversas pacientes internadas e que realizam tratamento oncológico em nossa unidade. Elas se sentem tão bem, apresentam melhora na autoestima... esse pequeno gesto influencia significativamente na melhora do tratamento”, afirma.

Também poderão ser doados ao grupo lenços e bonés. Os itens devem ser entregues na própria unidade hospitalar, ao Grupo de Humanização. Mais informações podem ser obtidas através dos números (75) 3602-0408 ou (75) 3602-0366.