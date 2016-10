Mulheres da Rocinha tem manhã voltada ao Outubro Rosa

Cuidar-se! Essa foi a palavra de ordem para as mulheres na Unidade de Saúde da Família do Bairro Rocinha I. Na manhã desta quinta -feira, 27 a unidade promoveu uma sala de espera para as mulheres da comunidade com sorteio de brindes e mutirão de preventivo alusivo a Campanha Outubro Rosa.

Para a Enfermeira responsável pela unidade, Daniela Oliveira, “esse é o momento de chamar a atenção das mulheres e motiva-lás a cuidarem de si, fazendo o preventivo e o exame da mama”.

A Assistente Social, Vanessa Boaventura, do Núcleo de Apoio a Saúde da Família 10 (NASF), acrescentou que “essa é uma campanha de prevenção, e embora a gente tenha o ano todo para cuidar da nossa saúde, mas com a correria a gente acaba se dispersando e no Outubro Rosa a gente chama atenção para o câncer de mama, porque ainda é uma doença que mata muito. Prevenir é uma garantia de direito a saúde, a vida e a qualidade vida dessas mulheres”.

Dona Nildelice de Almeida afirmou sentir-se mais motivada a cuidar da sua saúde com as atividades que a unidade têm promovido e ela sempre está vigilante quando trata da sua saúde.

A Campanha Outubro Rosa ,que chama a atenção das mulheres a cuidar da sua saúde e prevenir-se contra o câncer de mama, encerra-se na próxima segunda- feira, 31.