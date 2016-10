Atendimento a pessoas com doença falciforme é tema de capacitação do Samu

Profissionais da área de saúde, principalmente os funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Feira de Santana, foram capacitados para o atendimento a pessoas com doença falciforme. A capacitação foi realizada na noite desta quinta-feira (27), no auditório da Secretaria de Saúde.

A iniciativa faz parte da Sessão Científica da Samu, que é realizada em toda última quinta-feira de cada mês. A escolha do tema deste mês veio em momento oportuno, pois no dia 27 de outubro é comemorado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Doença Falciforme.

O tema central da noite foi: “Cuidar da pessoa com doença falciforme na urgência e emergência”. Para tratar do assunto, a professora e mestre em enfermagem, Aline Xavier, proferiu palestra para o público. Ela também é referência em cuidar da pessoa portadora da doença em Feira de Santana.

“Esse é um momento de aprendizado tanto para os ouvintes, quanto para mim. Devemos desconstruir alguns mitos sobre a doença falciforme e é importante que os profissionais estejam atentos para não cometerem falhas durante o atendimento a essas pessoas”, destacou a palestrante.

A coordenadora da Samu de Feira de Santana, Maysa Macedo, ressaltou a importância da participação dos profissionais. “Essas pessoas vieram até aqui para dialogar, conversar e desconstruir alguns equívocos. Temos que estar sempre aperfeiçoando nosso atendimento. Hoje estamos tratando de um tema importante e delicado”.