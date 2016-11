Casos de caxumba dobram em 2016

Feira de Santana teve 10 casos de caxumba em todo o ano de 2015 e a esta altura de 2016, faltando dois meses para o ano terminar, já registrou 21.

Os números foram informados pela enfermeira de referência da doença na secretaria municipal de Saúde, Aline Oliveira.

A causa do aumento ainda está sendo investigada em conjunto pela Vigilância Epidemiológica do município e pelo Núcleo Regional de Saúde do estado. “Estamos investigando para ver se realmente as pessoas foram acometidas pelo vírus da caxumba”, declarou Aline nesta terça-feira ao Jornal da Manhã, na rádio Jovem Pan.

A enfermeira recomendou como forma de prevenção evitar aglomerações. E principalmente que o paciente, já acometido pela doença, fique afastado de suas atividades diárias por no mínimo nove dias após o início dos sintomas. “É uma doença transmitida de sete dias antes do início dos sintomas até nove dias após”, justificou.

As pessoas que tiveram contato com doentes devem procurar um posto de saúde, levando o cartão de vacinação para análise dos profissionais de saúde. Mas ela tranquiliza quem tomou as duas doses na infância, aos 12 e 15 meses de vida, pois já estão imunizados. Quem tomou uma só dose vai precisar de outra, caso esteja ainda na adolescência. Já os adultos, mesmo que tenham tomado somente uma dose não precisam de reforço. Mas devem ser vacinados se nunca o fizeram.