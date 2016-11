Campanha Novembro Azul comeÃ§a nesta sexta em Feira

O mês de novembro começou e a campanha de conscientização aos homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata e outras doenças masculinas também. A Secretaria Municipal de Saúde, através da divisão de enfermagem, realiza na manhã dessa sexta- feira, 4 a abertura oficial do Novembro Azul, no auditório Dr. João Batista Cerqueira, na Secretaria de Saúde.

Durante a manhã os presentes poderão contar com palestras sobre "A Expectativa de Vida do Homem e o Câncer de Próstata" com o urologista Lucas Borba, e por fim, uma expoxição do médico Carlos Alberto Amorim, que trata do "Homem e a Conscientização do Diagnóstico Precoce".

Durante o mês, diversas atividades voltadas para o público masculino serão desenvolvidas nas Unidades de Saúde da Família (USF) e nas Unidades Básicas de Saúde, dentre elas estão: palestras em sala de espera, ações educativas, feiras de saúde, consultas de enfermagem e médicas, encaminhamento para as especialidades, e solicitações de exames complementares.

Segundo Gabriela Muniz, enfermeira referência da saúde do homem, os principais objetivos dessa campanha é “melhorar a saúde dos homens, intensificar os atendimentos, promover a socialização e levar conhecimento com o intuito de aumentar as chances de cura e diminuir o número de mortes”.

Nos 18 primeiros dias da campanha os pacientes poderão realizar os exames laboratoriais nos seguintes parceiros: Labope, Labop, Anacli, Hemolabor, HDPA, Laboratório Central, Santana, Biolab, Vitalab.

A campanha encerra no próximo dia 30 com uma caminhada que sairá do EMEC em direção á prefeitura.