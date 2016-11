Ministério da Saúde institui Dia Nacional de Combate ao mosquito Aedes aegypti

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, na quinta-feira (3), afirmou que o governo fixou o dia 25 de novembro como o Dia Nacional de Combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika vírus e chikungunya. A partir do dia 20, será veiculada uma campanha publicitária para conscientizar a população sobre os cuidados com água parada para evitar a proliferação do mosquito.

O ministro disse ainda que está sendo avaliada a possibilidade de a primeira-dama, Marcela Temer, ser uma espécie de madrinha da campanha. O modelo de Dia Nacional já foi adotado pela ex-presidente Dilma Rousseff, que determinou que ministros participassem presencialmente da campanha, realizada em 13 de fevereiro deste ano.

As ações contarão com o apoio do Ministério da Educação. "Estamos pedindo ao MEC que oriente as escolas para que os professores, na última aula do dia na sexta-feira, tirem 10 minutos para orientar e motivar sobre a eliminação dos focos do mosquito", disse. Ao ser questionado se as ocupações atrapalharia esta iniciativa, Barros disse esperar que os estudantes não impeçam a ação de agentes e sugeriu que eles também possam atuar no combate ao mosquito. "Vai ser um grande favor que prestam à sociedade".