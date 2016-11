Governo da Bahia confirma repasse de R$ 2 mi para Hospital Martagão Gesteira

Em nota enviada à imprensa neste sábado (5), o governo do estado afirmou que já garantiu um repasse de mais R$ 2 milhões para o Hospital Martagão Gesteira, por meio da assinatura de convênio entre a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) e a instituição, referência em saúde infantil, além dos shows realizados pela cantora Ivete Sangalo no mês de novembro.

De acordo com a nota, o valor estabelecido neste convênio já está sendo usado para reforma das enfermarias de oncologia e outras especialidades, localizadas no terceiro andar do edifício sede. Em julho deste ano, o governador Rui Costa autorizou a Sesab a repassar mais R$ 135,5 mil mensais ao hospital. Após a assinatura do aditivo, o repasse do governo baiano à instituição filantrópica atingiu a média de R$ 1,485 milhão por mês. Atualmente, o Estado é responsável por 40% do financiamento do hospital.

Outra maneira de levantar fundos para a reforma do hospital foi anunciada pela cantora Ivete Sangalo durante o show da quinta-feira (3). A artista vai leiloar as roupas e jóias que utilizou no espetáculo.

Com conclusão prevista para 2017, a segunda fase das obras vai garantir ao hospital 44 leitos para onco-hematologia e neuro-oncologia, que representam um aumento de mais de 100% na capacidade de atendimento. Dois deles vão ser utilizados para o transplante de medula óssea, que ainda não é ofertado na faixa etária pediátrica na Bahia. Os colaboradores também poderão contar com mais locais de apoio, incluindo sala de estar e espaço de videoconferências para capacitação dos profissionais.