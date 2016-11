Dia Mundial da Diabetes: serviços gratuitos para a população dia 12

O Dia Mundial da Diabetes, celebrado em 14 de novembro, terá um evento especial dedicado à conscientização sobre a doença em Feira de Santana. O momento, marcado para acontecer dia 12 de novembro no estádio Joia da Princesa, oferecerá diversos serviços gratuitos para a população, como medida de glicemia capilar, atendimento de endocrinologistas e atividades recreativas.

O Grupo Meddi, um dos apoiadores da iniciativa, estará presente no dia oferecendo aferição de pressão arterial e medida de glicemia capilar. Além disso, o público poderá aproveitar outros serviços de saúde, como o teste de fundo de olho para diabéticos, orientações para um coração saudável, e prevenção e tratamento do pé diabético. Haverá ainda stand para interessados em fazer o cartão do SUS, vacinação de febre amarela, tétano, hepatite B e tríplice viral, e corte de cabelo unissex.

As atividades recreativas serão garantidas pela aula de zumba, exercícios com um preparador físico e show de encerramento. A programação inicia às 8h e segue até as 13h. A entrada é gratuita.

De acordo com relatório publicado em 2015 pela Federação Internacional de Diabetes, existem cerca de 415 milhões de pessoas no mundo vivendo com diabetes, e a perspectiva é que esse número aumente para 642 milhões até 2040. No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a quantidade de pessoas com diabetes ultrapassa a marca dos 13 milhões, o que representa 6,9% da população.