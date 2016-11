O Hospital da Criança tem que ser desvinculado de partidos e gestões, afirma médica

Roberta Costa

Imprimir uma identidade e fazer com que a comunidade participe mais das ações do Hospital Estadual da Criança (HEC), sendo um instrumento de cobrança, supervisão e apoio. Esse é o objetivo dos médicos que atuam na unidade.

De acordo com a médica pediatra Graze Bittencourt, o movimento começou com a “conscientização do corpo clínico, do sentimento de equipe iniciado pelo médico Kleber Sangalo”.

Ela acredita que é preciso desvincular o hospital de partidos, gestões e burocracias.

“Precisamos levar sentimentos para a unidade, fortalecer o grupo. O Hospital Estadual da Criança é muito

especial, é a concretização do sonho de qualquer pediatra. Funciona totalmente através do Sistema Único de Saúde (SUS).

Anjos do HEC – Quem fizer doações para o hospital irá receber uma certificação de responsabilidade social.

“As pessoas devem doar e ir verificar de que forma a doação repercutiu positivamente na vida da criança e da família, pois não existe tratar a criança sem tratar a família”.

A certificação leva o nome do médico pediatra Adolfo Luna que faleceu em 2013, aos 63 anos.

“Por muito tempo ele foi o único cirurgião pediátrico da cidade, um homem integro, um amigo, um profissional extremamente dedicado”.

Feelings – No dia 03 de dezembro, o corpo clínico do HEC vai realizar uma festa para arrecadar verba e realizar uma comemoração de Natal para as crianças.

“A festa tem uma destinação especifica. O HEC não precisa de verba para manutenção, vamos levar recursos para a parte de humanização do hospital. Com a verba arrecadada, vamos iniciar projetos que diferenciem o hospital”.