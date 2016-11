CÃ¢ncer de prÃ³stata aumenta 400% em Feira

O Centro Municipal de Prevenção ao Câncer Romilda Maltez (CMPC) registrou um aumento em torno de 400% de casos de câncer de próstata, em um ano, somente nesta unidade da rede pública municipal. Enquanto no ano passado foram computados em torno de 30 homens em tratamento contra a doença, este ano o número já chega a 121 pacientes.

Para fazer frente ao problema e tentar reverter os índices, o movimento mundial Novembro Azul está sendo intensificado em Feira de Santana, visando conscientizar os homens sobre a necessidade de adotarem hábitos preventivos com a realização de exames periódicos anuais. A campanha é voltada para pessoas com idade a partir dos 40 anos.

A coordenadora do CMPC, Kênia de Araújo Lasfe, explica que a campanha nesta unidade de saúde foi lançada na manhã desta segunda-feira, 7, com um café da manhã, e prossegue até o próximo dia 21. Durante este período, diariamente o órgão de saúde vai atender uma média de 100 pacientes por dia, sendo 50 homens pela manhã e mais 50 à tarde. “Entretanto, as fichas somete são distribuídas pela manhã, a partir das 7h”, alertou.

Os homens que se dirigirem ao CMPC, na rua Barão do Rio Branco, 621, passarão por uma triagem para serem encaminhados para realização do exame PSA. E para fazer o exame, terão que estar em repouso durante três dias, se abstendo de esforço físico, não manter relações sexuais, não andar de bicicleta, não subir escada, não fazer academia, mas pode manter alimentação normal.