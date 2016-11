1º Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho de Feira de Santana acontece dia 26 de novembro

Será realizado no dia 26 de novembro o 1º Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho de Feira de Santana e região. O evento é realizado pela Qualifik treinamentos, em parceria com o Centro Médico dos Remédios, e é voltado para os profissionais e estudantes das áreas de Segurança do Trabalho.

O evento é gratuito e acontecerá na escola técnica EAEFS, situada na Rua Castro Alves, nº 828, centro. O fórum terá início às 8h30 e será finalizado às 16h30.

Para se inscrever, os interessados devem enviar o nome completo, RG e telefone de contato para o e-mail: treinamentos10@hotmail.com. Maiores informações e dúvidas: whatsaap 75.98889-7728 (João Batista)