CADH rastreia diabeticos no George AmÃ©rico

O Centro de Atendimento ao Diabético e Hipertenso (CADH) realizou, nesta quarta-feira, 09, o rastreamento de pessoas com diabetes tipo II, no bairro George Américo. A iniciativa faz parte das comemorações pelo Dia Mundial do Diabetes, comemorado no dia 12 deste mês, mas que culminará com uma ação de saúde no Estádio Jóia da Princesa.

O atendimento ao público foi realizado na praça do George Américo, onde uma equipe de profissionais do CADH está atendendo os populares com o auxílio do ônibus da Unidade de Saúde Móvel. A previsão é de atendimento de até cerca de 200 pessoas durante todo o dia.

Durante o rastreamento, os moradores responderam a questionários visando auxiliar na triagem dos pacientes. E, caso apresentem riscos de diabetes, são encaminhados para exames. “Verificamos se a pessoa está com risco leve, moderado ou alto. E se estiver com risco alto, verifica glicemia e encaminha para tratamento”, informou a enfermeira coordenadora do CADH, Andréia Santos.

A coordenadora informa ainda sobre a necessidade das pessoas com diabetes tipo II identificarem a doença de forma precoce, visando iniciarem imediatamente o tratamento antes de começarem as complicações. “É uma doença silenciosa que somente através dos exames podemos identificar”, alertou.