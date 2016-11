Secretaria da Saúde intensifica ações contra câncer de próstata

No ano passado, durante o movimento Novembro Azul, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) diagnosticou 60 casos de câncer de próstata. Todos foram tratados. Neste ano, mais e novas ações estão focadas para alertar os homens para a prevenção da doença, incentivando-os a procurarem os serviços de saúde.

Na manhã desta sexta-feira, 11, as atividades do Novembro Azul foram realizadas na feirinha da Estação Nova, na avenida João Durval Carneiro.

Os homens realizaram o teste de glicemia, aferiram a pressão arterial, foram submetidos a avaliação do peso e altura e passaram por consulta. Também receberam a guia para exames laboratoriais.

De acordo com a enfermeira referência em Saúde do Homem, Gabriela Muniz, o câncer de próstata é o que mais acomete a população masculina, perde apenas para o câncer de pele. “Infelizmente, eles ainda não procuram as unidades de saúde. Por esse motivo, estamos intensificando as nossas ações para conscientizá-los”, disse.

Ao receber o resultado dos exames, os homens retornarão para a unidade. Caso apresente alguma alteração, o paciente será encaminhado para atendimento especializado com o urologista.