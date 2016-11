Caso de reconstrução de face no HGRS alcança primeiro lugar em evento internacional

Um caso clínico de reconstrução de face operado no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) obteve primeiro lugar no Fórum Profissional do XVIII Congresso Internacional de Odontologia da Bahia (Cioba). Intitulado "Prótese de polimetilmetacrilato em reconstrução craniofacial: relato de caso", o trabalho é de autoria dos residentes Brunna Barreto e Ana Carolina Pimentel e dos preceptores Adriano Freitas de Assis e Lívia Prates. A partir de prontuários de pacientes acometidos por traumas de face no hospital, a ação é desenvolvida em parceria com o Serviço de Cirurgia e Traumatologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Além dos casos clínicos, foram exibidos trabalhos epidemiológicos durante o evento, que aconteceu na Arena Fonte Nova entre os dias 2 e 5 deste mês.