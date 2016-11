Salvador: adolescente de 16 anos é morto a facadas em passarela do Iguatemi

Um adolescente de 16 anos morreu após ser esfaqueado na noite desta sexta-feira (11), na passarela próxima ao Shopping da Bahia, antigo Shopping Iguatemi, em Salvador. De acordo com a Central de Polícias, a vítima foi atingida por volta das 19h30 e chegou a ser atingida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

À Polícia Militar, testemunhas informaram que dois homens estavam em luta corporal com o adolescente e um deles o atingiu. "Na hora eu estava aqui trabalhando e aí disseram que ele [o adolescente] estava xingando os seguranças do metrô e ameaçando com uma faca. Disseram que o segurança conseguiu revidar, pegou a faca e acabou acertando ele", contou ao Correio uma vendedora ambulante, que não quis se identificar. "Tive que passar pelo corpo para guardar a mercadoria. Aqui depois de 20h não é bom ninguém ficar, tem esse tipo de cosia direto", acrescentou. A polícia isolou a área e o corpo foi removido pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, ninguém foi preso.