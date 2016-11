Ortopedistas do Hospital Clériston Andrade suspendem cirgurgias eletivas

O serviço de Ortopedida e Traumatologia do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) enviou um documento ao hospital, na manhã deste sábado (12), comunicando a suspensão de todas as cirurgias eletivas da unidade no setor.

De acordo com o comunicado, que foi assinado pelo ortopedista Fábio Holtz, os médicos querem registrar "o descontentamento com a ausência de contrato com os médicos desde a agosto, além de problemas internos (falta de medicamentos básicos)".

Ainda segundo o documento, o serviço de Ortopedia e Traumatolofia do hospital é o único que presta atendimento à pacientes politraumatizados com risco eminente de vida, fraturas em idosos, atendimendo do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) em Feira de Santana.

Apenas atendimentos de emergências ortopédicas estão sendo realizadas pelo serviço.

Por meio de nota, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), disse que "vem honrando todos os seus compromissos e fazendo pagamentos reulares e sucessivos a todos os profissionais médicos prestadores de serviços, mesmo aqueles em caráter indenizatório, ainda que com atraso, fruto de mecanismos de controle interno recentemente adotados".

Ainda segundo a assessoria, o órgão "tem esperança que os médicos ortopedistas, profissionais sensíveis e dedicados, revejam sua posição e não prejusiquem a população, que serão as principais vítima da intransigência no diálogo".

"É de interesse do Governo do Estado a participacão de entidades representativas dos médicos e, para tanto, a Sesab convidou o Conselho Regional de Medicina a integrar a comissão que está a finalizar o novo modelo contratual", finalizou a nota.