O alvo do tiro que matou a menina de 1 ano e 3 meses, na última terça-feira (15), no município de Feira de Santana, distante cerca de 100 quilômetros de Salvador, era um vizinho da família da criança. A informação foi confirmada ao G1 pelo delegado João Uzzum, titular da 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana).

De acordo com o delegado, o homem alvo dos bandidos é envolvido com o tráfico de drogas da região e pertence a uma facção rival à dos suspeitos que efetuaram os tiros. Uzzum informou que os criminosos tinham como objetivo matá-lo para se vingar da morte de um comparsa.

Segundo o delegado, os homens entraram atirando a esmo na Rua Tertuliano Sena, bairro Pedra do Descanso, onde o alvo e a vítima moravam. No momento do ataque, a menina brincava com outras crianças na rua e acabou atingida. Após a ação, os suspeitos fugiram em um carro. Alice Beatriz chegou a ser socorrida para a Policlínica do Conjunto Feira X, mas não resistiu aos ferimentos. A criança foi enterrada na tarde da quarta-feira (16).

Conforme Uzzum, um dos suspeitos de participar do crime foi preso no mesmo dia do ataque. Com ele, os policiais encontraram munições, que foram levadas para perícia. Os outros três criminosos já foram identificados e estão sendo procurados pela polícia.