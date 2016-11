Hemoba promove campanha na Semana do Doador de Sangue

No dia 25 de Novembro é comemorado o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue e a Hemoba / Unidade de Coleta e Transfusão de Feira de Santana está organizando várias ações para comemorar esta data. De 21 a 26 de novembro a equipe da Hemoba fará ações de impacto nos corredores do Hospetital geral Clériston Andrade (HGCA) e Hospital Estadual da Criança (veja programação abaixo).

No sábado, 26 de novembro, será realizado o SABADÃO SOLIDÁRIO. Todas as Unidades da Hemoba no Estado da Bahia, funcionarão das 8 às 12h e 13 às 16h, para incentivar a doação de sangue.



Como doar



O candidato à doação precisa possuir mais de 50 kg e não deve estar em jejum. Pessoas com febre, gripe ou resfriado não podem doar temporariamente, assim como grávidas e mulheres no pós-parto. Antes do procedimento, o candidato à doação faz um cadastro e depois passa por uma triagem para avaliação clínica. Se não houver nenhum impedimento, a coleta é realizada logo em seguida.



MÊS DO DOADOR VOLUNTÁRIO DE SANGUE



Programação da Unidade de Coleta e Transfusão FSA

"Encare o desafio da Solidariedade, Doe Sangue"



21 DE NOVEMBRO

Stand informativo para captação de doadores no Hospital Geral Cleriston Andrade - HGCA

Local: Corredor Interno HGCA

Horário: 13 às 17h



22 DE NOVEMBRO

Stand informativo para captação de doadores no Hospital Estadual da Criança - HEC

Local: Corredor Interno

Horário: 13 às 17h



23 DE NOVEMBRO

Stand informativo para captação de doadores no Hospital Geral Cleriston Andrade - HGCA

Local: Corredor Interno

Horário: 13 às 17h



24 DE NOVEMBRO

Hemotour com Estudantes de Biomedicina/FTC - Tarde

Doação de Sangue Grupo de Fisioterapia da UNIFACS - Manhã



25 DE NOVEMBRO

DIA NACIONAL DO DOADOR VOLUNTÁRIO DE SANGUE

Hemotour com Estudantes de Biomedicina/FTC - Manhã

Lanche diferenciado para doadores

Distribuição de brinde para doadores

Local: Hemoba Feira

Parceiro: Sest/Senat – FTC - UNIFACS



26 DE NOVEMBRO

SABADÃO SOLIDÁRIO

Lanche diferenciado para doador

Local: Hemoba Feira

Horário: 8 às 16hs

Parceiro: Grupo Doe Vida e Doadores Por Amor