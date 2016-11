HEC realiza campanha para arrecadação de frascos de vidro com tampa

Com o objetivo de adquirir frascos de vidro com tampa para armazenar leite doado pelas genitoras que estão em período de lactação, a fim de alimentar os recém-nascidos internados no Hospital Estadual da Criança (HEC) e no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), a unidade de pediatria está lançando uma campanha em parceria com o Banco de Leite do hospital geral.

A partir das doações, será instalado na unidade hospitalar um setor de coleta de leite humano. Conforme a gerente operacional do HEC, enfermeira Lívia Leite, o HEC tem uma demanda muito grande de pacientes que dependem do leite materno.

“Estudos comprovam que este leite constitui a melhor forma de alimentar, proteger e amar o bebê e, por isso, objetivamos substituir o leite artificial pelo materno. Para isso, precisamos, inicialmente, destes frascos de vidro para poder armazenar as doações que estão por vir”, declara a enfermeira.

Livia Leite acrescenta: “Torcemos para que as mães que estão em período de amamentação e possuem uma quantidade superior ao necessário, doem o leite que sobram. Assim, vão ajudar muitos pacientes”.

As doações dos frascos de vidro com tampa podem ser entregues na recepção geral do Hospital Estadual da Criança (HEC), situado na avenida Eduardo Fróes da Mota, s/n, bairro 35 BI (ao lado do Hospital Geral Clériston Andrade). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (75) 3602-0320.