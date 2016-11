Dia Nacional de MobilizaÃ§Ã£o Contra o Aedes Aegypti serÃ¡ dia 02 de dezembro

O Dia D de Mobilização Nacional contra o Aedes Aegypti foi adiado para o dia 2 de dezembro em Feira de Santana. A mudança foi determinada pelo governo federal, informa a Secretaria Municipal de Saúde. No município, várias ações estão sendo realizadas pelas unidades de saúde desde o inicio da semana, a fim de intensificar o controle de endemias.

Em referência a data, será realizada uma Caminhada de Prevenção e Combate a Dengue, Chikungunya e Zika no bairro Serraria Brasil. O evento conta com o envolvimento da comunidade e profissionais de saúde, o objetivo é conscientizar, alertar e estreitar ainda mais essa parceria que tem contribuído para a queda do número de notificações dessas doenças na cidade.

Algumas ações podem serem realizadas pela população para evitar focos do mosquito, como: eliminar objetos que possam acumular água parada, manter ambientes externos limpos e caixas de água bem tampadas.