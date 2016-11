A família da jovem Thainná Gomes Costa, 22 anos, moradora de Riachão do Jacuípe, está fazendo uma campanha de divulgação em busca de um doador, já que ela está internada no hospital São Rafael e precisa com urgência de um transplante de fígado.

Foi preparado um panfleto, distribuído por meio de redes sociais, para tentar ampliar as possibilidades do surgimento de uma doação.

Para o caso de Thainná, o fígado só pode vir na eventualidade da morte do doador. "Sabemos da dor das famílias que perdem seus entes queridos, mas a doação é um ato de amor e pode amenizar esta dor", justifica o texto sobre Thainná.

Devido à gravidade do caso, a jovem é a primeira na fila nacional de transplante.

Os telefones para contato são de Karla Rebouças: 99238-5771 e 99119-8448, ambos com DDD 75.