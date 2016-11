Governo do Estado inaugura centro para atendimento especializado em autismo

A partir desta segunda-feira (28), os baianos passam a contar com o Centro de Referência Estadual para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (CRETEA), que será inaugurado às 8h, pelo governador Rui Costa, acompanhado do secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas. Para viabilizar o funcionamento do serviço, a Secretaria da Saúde (Sesab) assinou contrato com representantes da Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil, organização social que será responsável pela gestão do centro.

Segundo o governo, o serviço vai disponibilizar atendimento especializado aos pacientes com o transtorno, reunindo em um único espaço, no Campo Grande (na antiga Escola de Puericultura), equipe multiprofissional, além de prestar apoio aos familiares dos pacientes. Ao todo, foram investidos em torno de R$ 1,2 milhão para reforma e requalificação do imóvel e R$ 303 mil para manutenção mensal do serviço.

A unidade ainda funcionará como um espaço para capacitação de profissionais para o atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista em todo o estado da Bahia.