Pesquisa aponta que 67,8% dos brasileiros não concordam com libertação de José Dirceu

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de soltar o ex-ministro José Dirceu desagradou grande parte dos brasileiros.

De acordo com pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Paraná Pesquisas, 67,8% dos entrevistados discordam do veredito dos ministros da Segunda Turma do STF. Outros 26,2% concordaram com a decisão, enquanto 6% não souberam responder ou não opinaram. Para realizar o levantamento, o instituto ouviu 2.522 pessoas com 16 anos ou mais, por meio de um questionário online, entre os dias 3 e 4 de maio. O grau de confiança da pesquisa é de 95%.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O ex-ministro foi libertado em julgamento realizado na terça (2). O pedido de liberdade apresentado pela defesa de Dirceu havia sido negado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Dirceu havia sido condenado a mais de 31 anos de prisão. O entendimento do STF é de que a prisão definitiva só é possível após condenação em segunda instância.