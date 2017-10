HeranÃ§a histÃ³rica, nutritivo e saboroso: o AcarajÃ©

A culinária brasileira foi influenciada por diversas culturas, como a africana, a indígena, a europeia e a portuguesa. A Bahia herdou dos africanos os pratos que, hoje, a identificam: o vatapá, caruru, acarajé, abará, e a moqueca de peixe, entre outros, além de diversos tipos de doces.

Dentre os principais pratos da culinária baiana, encontra-se o acarajé, considerado patrimônio cultural imaterial do país.Em sua composição, encontramos ingredientes que apresentam alto valor nutritivo, como o feijão fradinho, rico em proteína, ferro e zinco, e o alho e a cebola, importantes para a melhora da imunidade e ricos em inulina, prebiótico que auxilia no crescimento e atividade das bactérias benéficas do intestino.

Massa do Acarajé

Ingredientes:

•01 kg de feijão fradinho

•80 g de cebola ralada

•02 litros da flor de azeite

•Sal q. b.

•50 g de gengibre

Modo de preparo:

Coloque o feijão de molho por três horas, depois o lave em seguida retire toda a casca. Depois de lavar passe no moedor, processador ou liquidificador para transformar a massa. Acrescente a cebola ralada, o sal e a gengibre. Continue moendo ou processando por alguns minutos. Com uma colher de pau, bata bastante a massa para que fermente e fique leve. Modele o acarajé e frite no azeite bem quente. Coloque o recheio e BOM APETITE!

OBS: O acarajé completo possui 800 calorias que equivale um almoço.

Molho de Pimenta

Ingredientes:

•100 g de pimenta malagueta seca

•50 g de camarão seco

•01cebola picada

•100 ml de azeite de dede

Modo de preparo:

Em uma frigideira coloque o azeite para aquecer. Acrescente a cebola picada deixando dourar por alguns minutos. Coloque o camarão e por último a pimenta malagueta junto com uma pitada de sal, deixe fritar por alguns minutos. Retire do fogo coloque em um recipiente e deixe esfriar.

Bolinho de Estudante

Ingredientes:

•500 g de tapioca

•400 ml de leite de coco

•300 ml de leite

•100 g de açúcar

•01 xícara de coco ralado

•Canela em pó e sal q.b.

Modo de Preparo:

Em um refratário, coloque a tapioca junto com o leite de coco, o açúcar, o coco ralado, o sal e os demais ingredientes. Misture bastante. Com a massa ainda mole, modele os bolinhos e leve a geladeira para resfriar por alguns minutos. Depois frite em óleo bem quente e passe no açúcar e na canela. Sirva ainda quente.

Outras receitas previstas para esse curso:

•Massa do abará

•Vatapá de pão

•Caruru

•Salada verde

•Cocada preta

•Cocada de leite com ameixa

•Cocada de amendoim com chocolate

•Acaçá

