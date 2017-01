Salvador: UTI de maternidade Ã© fechada para desinfecÃ§Ã£o apÃ³s morte de bebÃªs

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da maternidade José Maria de Magalhães, no bairro do Pau Miúdo, em Salvador está fechada há cerca de uma semana para desinfecção do local. Em nota divulgada nesta qunta-feira (12), a decisão foi após a morte de bebês no local, entretanto a secretaria não informou detalhes dos motivos, nem a quantidade de crianças que morreram.

Conforme o presidente do Sindicato dos Médicos da Bahia, Francisco Magalhães, seis recém-nascidos morreram na maternidade entre o segundo semestre de 2016 e este ano, por conta da bactéria serratia, considerada uma "super bactéria" que pode causar uma série de infecções graves em pacientes do hospital. Já a Sesab diz que ainda não há nenhuma conclusão que aponte a causa como sendo "superbactéria". A comissão de infecção hospitalar está investigando os casos.

A secretaria informou que o fechamento da UTI é temporário e o retorno das atividades está previsto para sexta-feira (13). Ainda de acordo com a Sesab, os equipamentos foram transferidos para outros leitos da unidades para assistência aos pacientes.