Ceará registra três casos de doença que deixa urina escura e causa dor muscular

A Secretaria de Saúde do Ceará registrou três casos de pessoas infectadas pela doença desconhecida que causa dores musculares intensas e deixa a urina escura. Toda as notificações foram feitas em Fortaleza. Na Bahia já foram notificados 52 casos semelhantes, com duas mortes.

Ainda não se sabe qual a origem do problema, mas pelo menos quatro laboratórios trabalham nas investigações. Segundo a Secretaria de saúde, os sintomas apresentados pelos pacientes são mialgia aguda (dores musculares intensas). O incômodo acomete principalmente a região cervical, braços e pernas. Os pacientes também apresentaram alteração na tonalidade da urina, que varia entre vermelho escuro e castanho.

Por meio de nota, o Ministério da Saúde informou que a investigação dos casos está sendo conduzida pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia e pelas secretarias municipais de Saúde de Salvador e Vera Cruz, em parceria com a pasta. O ministério informou que também acompanha os novos registros no Ceará. Até o momento, não há notificação de casos suspeitos em outros estados.