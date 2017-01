Ampliada vacinação contra febre amarela para extremo sul e Vitória da Conquista

Em decorrência da situação epidemiológica da febre amarela no País, com o registro recente de óbitos em São Paulo, Goiás e Minas Gerais, incluindo regiões que fazem divisa com a Bahia, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesab), vem reforçando ações de monitoramento, vigilância e controle da doença e também intensificano a imunização.



Além da vacinação da população dos municípios baianos que fazem limite com municípios mineiros, a Sesab solicitou ao Ministério da Saúde a ampliação da imunização para cidades com elevada circulação de pessoas oriundas de Minas Gerais. Isso em conseqüência do aceso a toda região litorânea, sobretudo no verão, como é o caso de Teixeira de Freitas (extremo sul), onde recentemente foi notificado um caso da doença em uma pessoa residente em Teófilo Otoni (MG).



As outras cidades da região com recomendação de imunização são Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapuã, Itabela, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Itapebi, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz de Cabrália e Vereda.



A secretaria ainda incluiu na recomendação para o reforço vacinal, Vitória da Conquista (sudoeste), um importante eixo rodoviário ligado com o norte e nordeste de Minas Gerais, onde estão localizados os municípios com ocorrência de casos e óbitos por febre amarela. Embora o fluxo rodoviário não seja uma indicação para vacinação da população, pela intensidade migratória diária e pelas fortes relações de saúde entre as duas regiões, houve a inclusão do município na lista daqueles com indicativo de intensificação vacinal seletiva.



A superintendente de Vigilância e Proteção à Saúde, Ita de Cácia Aguiar, explica que a vacina deve ser tomada por crianças a partir dos 9 meses e pelos adultos que ainda não estão imunizados. “Para as pessoas acima dos 60 anos e os imunodeprimidos, como os transplantados, a vacinação deve ser feita apenas com recomendação médica”.



Demais municípios que deverão vacinar 100% da população



Angical

Baianópolis

Barra

Barreiras

Bom Jesus da Lapa

Brejolândia

Buritirama

Campo Alegre de Lourdes

Canápolis

Carinhanha

Casa Nova

Catolândia

Cocos

Coribe

Correntina

Cotegipe

Cristópolis

Feira da Mata,

Formosa do Rio Preto

Ibotirama

Itaguaçu da Bahia

Iuiú

Jaborandi

Luiz Eduardo Magalhães

Malhada

Mansidão

Morpará

Muquém de São Francisco

Paratinga

Pilão Arcado

Remanso

Riachão das Neves

Santa Maria da Vitória

Santa Rita de Cássia

Santana

São Desidério

São Félix do Coribe

Sento Sé

Serra do Ramalho

Serra Dourada

Sítio do Mato

Sobradinho

Tabocas do Brejo Velho

Wanderley

Xique-Xique