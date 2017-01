Febre amarela: Unidades de saúde de Feira estão abastecidas com vacina

Todas as unidades de saúde de Feira de Santana estão abastecidas com a vacina contra a febre amarela. Contudo, a chefe da Vigilância Epidemiológica, Francisca Lúcia Oliveira, afirma que a prioridade, neste momento, em receber as doses do imunizante são crianças aos nove meses e as pessoas que vão viajar para as áreas de risco.

“Conforme determinação do Ministério da Saúde, a vacina contra a febre amarela será seletiva nesse período de surto da doença registrado no estado de Minas Gerais”, afirma.

“Os grupos prioritários são crianças com nove meses - neste caso, recebe a segunda dose de reforço aos quatro anos - e as pessoas que forem se deslocar para o estado de Minas Gerais ou um dos municípios que fazem divisa. Para isso, devem apresentar um documento que comprove a viagem”, salienta.

A vacina é contraindicada para crianças menores de seis meses, idosos acima dos 60 anos, gestantes, mulheres que amamentam crianças de até seis meses, pacientes em tratamento de câncer e pessoas imunodeprimidas. Em situações de emergência epidemiológica, vigência de surtos, epidemias ou viagem para área de risco, o médico deverá avaliar o benefício e o risco da vacinação para estes grupos, levando em conta o risco de eventos adversos.

Conforme nota divulgada pelo Ministério da Saúde, nesta segunda-feira, 23, já foram notificados no país 421 casos suspeitos de febre amarela, sendo 87 mortes em quatro estados e o Distrito Federal. Do total, 357 permanecem em investigação, 63 foram confirmados e um descartado. Das 87 mortes notificadas, 34 foram confirmadas e 53 permanecem em investigação. Os casos foram registrados em Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, São Paulo e Distrito Federal.

A Bahia notificou sete casos da febre amarela. Um deles já foi confirmado, cinco permanecem em investigação e um foi descartado. Não há registro de mortes. Os casos foram notificados em três municípios.