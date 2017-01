Matinha e Maria Quitéria receberão ação de combate ao aedes

A Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana, através da Vigilância Epidemiológica, realiza nessa segunda feira (30) e terça-feira (1) um dia de mobilização contra o mosquito Aedes nos distritos de Maria Quitéria e Matinha para verificar possíveis criadouros na zona rural.

Segundo a bióloga, Sintia Sacramento, “através das análises dos dados pode-se perceber que em alguns pontos da zona rural houve um aumento dos casos suspeitos. Por isso nós iremos até o local, desenvolver diversas ações de combate ao mosquito Aedes”.

Ela ainda ressaltou que, por se tratar de uma zona rural, eles não aplicarão o inseticida na tentativa de preservar a fauna do local. As eliminações dos focos do mosquito serão através dos tratamentos perifocal, e focal.

Os profissionais do laboratório de entomologia farão a coleta dos mosquitos detectados, para serem estudados a fim de ter informações sobre qual espécie predominante naquela área e assim traçar estratégias de combate mais eficazes.

Participarão da ação, agente de endemias, bióloga, equipe de educação em saúde e profissionais do laboratório de entomologia.