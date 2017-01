Surto de febre amarela deve atingir diversas áreas do Brasil, incluindo a Bahia, alerta OMS

A Organização Mundial de Saúde (OMS) informou, através da Folha, que o surto de febre amarela deve ultrapassar os limites de Minas Gerais e atingir diversas regiões do país, como Espírito Santo e São Paulo.

Em informe desta sexta-feira (27), a entidade anunciou que as autoridades brasileiras estão tomando medidas apropriadas para conter o surto, mas reforça a necessidade de vacinação nas áreas de risco. "É esperado que casos adicionais serão detectados em outros Estados do Brasil considerando-se o movimento interno de pessoas e macacos infectados e o baixo nível de cobertura vacinal em áreas que antes não eram consideradas de risco para transmissão de febre amarela", diz o informe da organização.

O vírus da febre amarela é transmitido no Brasil por mosquitos silvestres, que circulam apenas em regiões de mata. Desde 1942 hão há registro de transmissão pelo mosquito Aedes aegypti, o inseto vetor de dengue e zika que circula nas cidades. Até a última sexta-feira (27), o Brasil registrou 101 casos confirmados, dos quais 97 em Minas Gerais, 3 em São Paulo e um no Espírito Santo. Há ainda suspeitas na Bahia, Goiás e Mato Grosso do Sul. É o maior surto da doença desde 1980, quando teve início a série histórica.