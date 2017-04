Secretaria descarta hipÃ³tese de febre amarela em caso suspeito em Feira

Não foi confirmado tratar-se de febre amarela o caso de uma paciente examinada em Feira de Santana, no final de março. A secretária de Saúde do Município, Denise Mascarenhas, recebeu nesta segunda-feira (03) o resultado da análise. O exame, realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN), deu negativo para a doença, o que mantém a cidade com zero vítima da doença até aqui.

A divulgação sobre o caso suspeito ocorreu no dia 29 de março, quando a Secretaria de Saúde do Estado informou por meio de nota que haveria, em toda a Bahia, 16 casos suspeitos em humanos de Febre Amarela, sendo um desses em Feira de Santana.

Foi apurado pela Secretaria Municipal de Saúde que a paciente havia viajado recentemente para regiões consideradas como áreas de risco. Nesse período, a Vigilância Epidemiológica (Viep), fez o acompanhamento do quadro da paciente, com profissionais médicos. A mulher se manteve estável e agora se sabe que ela não está acometida de febre amarela.