Confirmado segundo caso de macaco com febre amarela em Feira de Santana

Foi confirmada pelo Laboratório Central da Bahia (Lacen) a morte de mais um macaco com febre amarela em Feira de Santana na segunda-feira (3).

Encontrado no bairro Alto Papagaio, este é o segundo animal com vírus confirmado pelo laboratório em Feira. Foram encaminhados cerca de 20 macacos para análise. Segundo o site Acorda Cidade, o coordenador regional de saúde, Edy Gomes, recomendou que a população entre em contato com o Centro de Zoonoses do município ao encontrar algum macaco morto.

"Eles tem uma equipe preparada para pegar o animal. Os macacos são sinalizadores para os órgãos competentes e que é necessário que eles passem por uma análise para verificar qual a causa da morte", disse.