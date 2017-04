Na manhã desta terça-feira (4), o governador Rui Costa, visitou o canteiro de obras, onde autorizou o início da construção da nova Policlínica de Feira de Santana. O investimento é de R$ 22 milhões em investimentos.

Segundo Rui, a unidade vai atender os feirenses e também moradores de outros 27 municípios da região.

"Saúde não pode nem deve ter o conceito apenas de internação hospitalar, temos que investir na prevenção, nos cuidados básicos de saúde, ter acesso a consultas, exames periódicos, todo o acompanhamento. Depois do posto de saúde faltam locais onde fazer os exames, onde as pessoas possam procurar os especialistas. A tendência é que as policlínicas diminuam os atendimentos hospitalares, porque as pessoas estarão cuidando da saúde", contou.

No imóvel em que a policlínica será construída, na avenida Presidente Dutra, serão realizados consultas, exames e procedimentos em até 18 especialidades médicas, como angiologia, cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, mastologia e neurologia. Além disto, exames e serviços como ecocardiograma, eletrocardiograma, endoscopia digestiva, colonoscopia, tomografias e ressonâncias também estarão disponíveis na policlínica.

Nova PGE

Em Feira de Santana, também na avenida Presidente Dutra, o governador participou da inauguração nova sede da Procuradoria Geral do Estado (PGE), que marca as comemorações pelo aniversário de 51 anos da instituição e o Dia Estadual do Procurador. Com investimentos de R$ 5 milhões, a construção faz parte do Programa de Reestruturação da PGE. Na nova unidade são 16 salas, para os procuradores, apoio, estagiários, plantonista, advogados, atendimento, Coordenação de Distribuição e Atendimento, almoxarifado e arquivo.

Infraestrutura e Segurança

Novas intervenções ampliam o sistema integrado de abastecimento de água de Feira de Santana, beneficiando cerca de 27 mil habitantes, principalmente dos municípios de Santanópolis, Tanquinho e Santa Bárbara. As obras de ampliação do sistema adutor de duas estações elevatórias foram autorizadas nesta terça-feira (4), junto com a entrega de 24 novas viaturas para renovar as frotas das polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros da região.

São cinco novos veículos e 10 motocicletas para a PM e cinco carros para a Polícia Civil, além de quatro veículos para salvamento e fiscalização, um conjunto de desencarcerador e notebook para controle das operações do Corpo de Bombeiros, num total de cerca de R$ 1,4 milhão em investimentos. Os equipamentos somam-se às mais de 1,6 mil viaturas entregues pelo Governo do Estado entre 2015 e 2017, totalizando um investimento de R$ 201 milhões.

No sistema integrado de abastecimento de água de Feira de Santana, que atende ainda aos municípios de Conceição da Feira, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Santa Bárbara e Santanópolis, serão instalados 16 quilômetros de tubulação, aumentando em 20% a capacidade de adução e melhorando o abastecimento dos municípios, que atualmente é intermitente e insuficiente para a demanda. Serão cerca de R$ 4,8 milhões em investimentos.