Hospital da Mulher capacita em reanimação cardiopulmonar

Toda equipe multidisciplinar do Centro Obstétrico do Hospital Inácia Pinto dos Santos – O Hospital da Mulher está passando por capacitação em reanimação cardiopulmonar (RCP) para adulto. A medida visa atualização do padrão internacional de suporte avançado de vida e condiciona a unidade hospitalar a se manter no padrão de acolhimento para classe de risco.

A primeira etapa da capacitação foi desenvolvida esta semana, pelo médico intensivista do Núcleo de Educação Permanente do SAMU, Luciano Couto, que abordou sobre as diretrizes de suporte avançado, que são atualizadas há cada cinco anos. Nesta primeira aula teórica observou a importância dos profissionais de saúde deterem os conhecimentos necessários para atendimento de pacientes em momento mais crítico.

Luciano Couto observa que a aula visa divulgar o conhecimento atualizado sobre o suporte avançado de vida, sendo que este último foi atualizado no período de 2015/2016. “Os novos detalhes técnicos são determinantes para salvar vidas”, frisou.

Já a coordenadora de Educação Permanente da unidade hospitalar, Anne Portugal, ressalta que as atualizações são promovidas mensalmente, abordando sobre diversas temáticas. “Conforme vamos percebendo dentro da instituição as nossas necessidades, vamos promovendo as atualizações. E colmo trabalhamos com pacientes em situação de emergência, precisamos ter a capacitação de reanimação cardiopulmonar sempre atualizada”, frisou.