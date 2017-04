Feira sedia congresso de Odontologia em abril

A qualificação para profissionais da área de saúde tem sido uma prática bastante estimulada em Feira de Santana. Prova disso, é que muito eventos científicos têm sido realizados na cidade. No mês de abril, será a vez dos profissionais de Odontologia que poderão participar de um dos maiores congressos do norte e nordeste na área de implantodontia: o CIFBA. Em sua segunda edição, o evento ocorrerá nos dias 21 e 22 de abril e reunirá profissionais de todo o país que debaterão diversos assuntos norteados pelo tema a “Odontologia Digital”.

A programação do CIFBA, que será realizado no Centro de Convenções do Hotel Ibis, pretende não só contribuir com o aprimoramento científico de profissionais, mas também promover discussões acerca do que há de mais atual e moderno na especialidade. Painéis, mesas-redondas, fórum científico e fórum clínico compõem algumas das atividades do congresso que também abriga uma feira de produtos odontológicos com foco em Implantodontia. O CIFBA promoverá ainda, “2º Encontro de Técnicos em Prótese Dentária”, demonstrando a amplitude do debate proposto pela iniciativa.

Os interessados em participar do evento, devem acessar o site www.cifba.com.br onde é possível conferir a programação detalhada e efetuar a inscrição.