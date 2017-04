Prefeitura suspende vacinaÃ§Ã£o contra febre amarela no feriado

A vacinação contra a febre amarela em Feira de Santana vai ser suspensa a partir da tarde desta quinta-feira, 13, devido ao feriado da Semana Santa, e voltará a ser aplicada na manhã de segunda-feira, 16, em todas as unidades de saúde.

De acordo com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Francisca Lúcia, o município já recebeu 73 mil doses da vacina, enviada pelo Ministério da Saúde. E que foram distribuídas para as unidades de saúde. Disse ainda não saber a quantidade exata de imunizados no município.

Mas informou que nos postos de vacinação, montados no final de passado, pela Secretaria de Saúde na sede do órgão, mais dois avançados nos parques da Cidade Frei José Monteiro Filho e no Erivaldo Cerqueira, quase dez mil pessoas receberam o imunizante.