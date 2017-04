Bahia tem 15 notificaÃ§Ãµes por febre amarela em humanos; 1 em Feira de Santana

As 15 notificações suspeitas por febre amarela em humanos na Bahia ocorreram em oito municípios do estado. As informações foram divulgadas no boletim epidemiológico semanal da secretaria de Saúde do estado, nesta terça-feira (13).

Segundo a pasta, os registros ocorreram em Itiúba (1), Coribe (4), Itamaraju (1), Mucuri (1), Nova Viçosa (1), Teixeira de Freitas (3), Ilhéus (1) e Feira de Santana (1). Além desses, outras duas notificações ocorreram em pessoas que moram no estado de Alagoas mas que passaram por vários locais na Bahia.

De acordo com a Secretaria, houve a redução de um caso, em comparação ao boletim anterior, devido a um registro ocorrido em Itamaraju, cuja paciente foi infectada no Espírito Santo, no município de São Mateus.

Sete casos já foram descartados para a febre amarela, em Coribe (4), Mucuri (1), Teixeira de Freitas (2). Outros oito casos permanecem em investigação, dependendo de resultados laboratoriais.

Além dos 15 casos suspeitos em humanos há o registro de 209 epizootias em Primatas Não Humanos, que ocorreram 67 municípios, com 32 casos confirmados, sendo 18 por febre amarela. Esses registros ocorreram em Alagoinhas, Biritinga, Camaçari, Catu, Cordeiros, Esplanada, Feira de Santana, Itaparica, Ituberá, Nova Viçosa, Ouriçangas, Pedrão, Salvador, Santa Rita de Cássia, São Felipe, São Miguel das Matas, Saúde e Vera Cruz.