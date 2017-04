NÃºmero de macacos infectados com febre amarela cresce 77%

O número de macacos infectados com febre amarela cresceu 77,7% em menos de oito dias, de acordo com último boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (13), pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab-BA).

No boletim anterior, divulgado do último dia 6, o quantitativo de animais com a doença era 18. Uma semana depois, o número aumentou para 32.

As ocorrências foram registradas nos municípios de Alagoinhas, Biritinga, Camaçari, Catu, Cordeiros, Esplanada, Feira de Santana, Itaparica, Ituberá, Nova Viçosa, Ouriçangas, Pedrão, Salvador, Santa Rita de Cássia, São Felipe, São Miguel das Matas, Saúde e Vera Cruz.

Cresceu também o número de macacos mortos no estado: de 133 para 209 neste mesmo período. Em humanos, na Bahia, até ontem, foram notificados 15 casos suspeitos em oito municípios.