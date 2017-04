Policiais femininas que vão integrar o projeto PM Amiga do Peito participam de treinamento no Banco de Leite do HGCA

Cerca de 14 policiais femininas que vão atuar no projeto “PM Amiga do Peito”, participaram de um treinamento na tarde desta quarta (19/04), no auditório do Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA). O projeto prevê que, prepostos da PM possam compor à equipe do Banco de Leite, para realizar coleta do leite humano, doado por mães que estão amamentando. A coleta será feira durante a ronda que a PM realiza cotidianamente nos bairros. A iniciativa é do BLH em parceria com o Comando de Operações Policiais Militares Região Leste (CPRL) e demais Companhias Independentes de Feira de Santana.

Na opinião de Mariana Reis, coordenadora do BLH, o treinamento foi o primeiro passo para que o projeto tenha êxito. “É uma sensação muito boa de avanço da solidariedade e sensibilização da sociedade, onde iremos valorizar a saúde, a vida e os profissionais. Este ato vai consolidar a aproximação das policiais femininas com a sociedade, mães e mulheres”, afirmou Mariana acrescentando que só tem a agradecer ao Coronel Adelmário Xavier por abraçar esta importante causa.

Dada à necessidade de segurança alimentar, visto que os bebês que irão receber este leite geralmente se encontram em situação de risco, neste primeiro momento as policiais receberam informações sobre os cuidados de coleta, conservação e transporte do leite humano. Um novo encontro está previsto para o mês de maio.